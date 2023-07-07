15 Temmuz ne zaman 2023 hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da ne oldu?

9 günlük bayram tatilinin ardından çalışanlar gözünü bir sonraki tatile dikti. Bir sonraki resmi tatil 15 Temmuz Demokrasi Günü olacak. 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sonrası millet iradesi tarafından ortaya konulan direniş ile birlikte 15 Temmuz çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

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9 günlük bayram tatilinin ardından birçok çalışan bir sonraki tatil ne zaman araştırmalarına şimdiden başladı. Resmi tatillerden biri olan 15 Temmuz Demokrasi Günü bir sonraki resmi tatil olacak. 15 Temmuz resmi tatili bu sene haftasonu cumartesi gününe denk geliyor.

Resmi tatil günlerinde eczaneler, noterler, Borsa İstanbul (BİST) kuyumcular, dövizciler, özel ve kamu bankaları kapalı oluyor. 15 Temmuz tarihinin hangi güne denk geldiğini öğrenmek isteyenler ise önceden takvimi araştırıyor. Terör örgütünün hain girişiminin ardından ortaya konan mücadele ve bağımsızlık iradesi sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? İşte, detaylar…

15 temmuz resmi tatil mi, hangi gün?

15 Temmuz 2023 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz sonrası TBMM’de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi “ 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.

Resmi tatilde nereler kapalı olur?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.



2023 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi resmi tatil günleri geride kaldı. İşte, diğer resmi tatil günleri ve tarihleri;

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar