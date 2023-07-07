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Trabzonspor'un Slovenya'daki hazırlık kampı sürüyor

Trabzonspor'un Slovenya'daki hazırlık kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

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Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok, vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil ile sakatlığı bulunan Salih Malkoçoğlu katılmadı.

Dünkü çalışmada sakatlıkları nedeniyle yer almayan kaleci Muhammet Taha Tepe ve Emirhan Zaman çalışmaya katıldı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, antrenmanda savunma ve hücum oyuncularını taktik ağırlıklı çalıştırdı. Oyuncular daha sonra Bjelica yönetiminde çift kale maç oynadı.

Bjelica oyuncularına, "Hakem hataları her yerde olur. Türkiye'de de İspanya'da da İtalya'da da olur. Ben de yapabilirim. En iyi şekilde maçı yönetmeye çalışacağım." dedi.

"Asla mücadeleyi bırakmayın" uyarısı

Teknik direktör Nenad Bjelica, antrenmanların tamamında saha içinde yer alırken, oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

Saha kenarında antrenmanı izlemeyi tercih etmeyen Hırvat teknik adam, oyuncularına neler yapmaları gerektiğini sık sık anlatarak, 'Topu kaybettiğinizde de devam edin. Asla mücadeleyi bırakmayın. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın.' ifadeleriyle uyarılar yapıyor.

Her idman yarıştırıyor, ödül ve ceza sistemi getiriyor

Bjelica, çalışmalarda gruplara ayırdığı oyuncularını her antrenmanda yarıştırıyor.

Hırvat teknik adam, kazanan ve kaybeden takımlara avro cinsinden para ödülü veya cezası getiriyor. Saha içinde yenilen takımlar şınav çekme cezası da alıyor.

Bjelica, zaman zaman istediğini alamadığı anlarda bunu davranışlarına da yansıtıp tepkisini gösteriyor, zaman zaman da oyunculara karşı sesini yükseltebiliyor.

Tüm antrenmanlar sahada

Teknik direktör Bjelica, tüm antrenmanları sahada yaptırıyor. Daha önceki yıllardaki kamplarda bazı günlerin ilk çalışmaları sadece kondisyon salonunda gerçekleşirken Hırvat teknik adam, hep sahayı tercih ediyor.

Antrenmanlar öncesinde kondisyon salonunda çalışan oyuncular daha sonra sahada idmanlarını gerçekleştiriyor.

Bjelica, kampta her geçen gün çalışma temposunu yükseltiyor.

6 dil bilen Hırvat çalıştırıcı yerli oyunculara da otelde 'Günaydın, teşekkür ederim' ifadeleri kullanırken saha içinde çalışma biterken sıkça 'son dakika' şeklinde sesleniyor.

İlk hazırlık maçı yarın

Trabzonspor, kampın 5. gününde ilk hazırlık karşılaşmasını yarın yapacak.

Bordo-mavililer, TSİ 12.30'da kamp yapılan mesafeye 22 kilometre uzaklıkta başkent Lübliyana'da Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşacak.

Milli oyunculardan yoksun hazırlıklarına devam eden Karadeniz ekibinde, teknik direktör Nenad Bjelica, genç oyuncuları da görme fırsatı bulacak.

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