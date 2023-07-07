AK Partili Yayman: "CHP'de kurultaya Atatürk girse kazanamaz"

CHP'de seçimin hemen ardından patlak veren 'Değişim' tartışmaları halen devam ediyor. Partiden bazı kesimler, Kılıçdaroğlu'nun artık görevi bırakması gerektiğini savunurken, Kılıçdaroğlu ise koltuktan vazgeçmemekte ısrarcı. AK Partili Hüseyin Yayman'dan CHP'deki iç karışıklığa ilişkin çarpıcı bir yorum geldi. Yayman, CHP kurultayında Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçileceğini belirterek "mevcut delege yapısıyla Atatürk mezarından kalkıp gelse seçilemez" dedi.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP ve Avrupa’nın politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Avrupa’nın kardeşlik, eşitlik gibi değerlerinin iflas ettiğini belirten Yayman, CHP’nin de Türkiye’de değil parti içinde iktidar olma amacı taşıdığını belirtti.

A Haber kanalında canlı yayına katılan dünya ve Türkiye gündemini değerlendiren Yayman, 1789 Fransız İhtilali’nde ortaya çıkan kardeşlik, adalet ve eşitlik gibi değerlerin günümüzde uygulanan çifte standartlar ile iflas ettiğini ifade etti.

Fransa’nın Gezi Olayları sırasında yayınladığı sert bildirileri ve PKK’nın üst düzey yöneticilerini sarayda ağırlanmasını unutmadıklarını belirten yayman, bu çelişkilerin Avrupa değerlerine gölge düşürdüğünü kaydetti.

"CHP, ana muhalefet rolünü yerine getirememektedir"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’de değil, parti içinde iktidar olma amacı güttüğünü belirten Yayman, CHP’nin bu yapısı ile ana muhalefet rolünü yerine getiremediğini belirtti.

CHP’yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştiren Yayman, “Cumhuriyet Halk Partisi, seçim öncesinde AK Partilileri ve sayın Cumhurbaşkanımızı yargılayacağını söyledi. Kendisi dünyanın en pahalı otellerinden birinde tatil yaptı. Keşke deprem bölgesine gelerek depremzedeleri bir kere ziyaret etseydi. CHP, bu yapısı ile ana muhalefet rolünü yerine getirememektedir.

Bugün Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada 25 Milyon oy aldık dedi. Bu söylem CHP’ye oy veren vatandaşları kandırmaktan başka bir şey değildir. Bu yapısı ile CHP’nin amacının Türkiye’de değil parti içinde iktidar olma amacı taşıdığı anlaşılmaktadır” dedi.

"Atatürk gelse seçilemez"

CHP kurultayında Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçileceğini belirten Yayman, " mevcut delege yapısıyla Atatürk mezarından kalkıp gelse seçilemez” sözlerini kullandı.

CHP’de yaşananları taht oyunlarına benzeten yayman, yerel seçimlere kadar Kılıçdaroğlu devam edecektir. Yerel Seçimleri kaybettiğinde kendisi bırakacaktır” ifadelerini kullandı..

"AK Parti milletle yürüyen bir siyasi partidir"

AK Parti’nin memur maaşlarına yönelik zam teklifi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Yayman, “Bu konu ile ilgili sayın Hatay Milletvekillerimiz ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile bir görüşmemiz gerçekleşti. Bu konu ile ilgili şunu söyleyebilirim ki AK Parti milletin partisidir. Milletle birlikte yürüyen, milletinin sorunlarına çözüm bulan bir partidir.” ifadelerini kullandı.