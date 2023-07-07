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Arda Güler, Real Madrid için sağlık kontrolünden geçti

Arda Güler, Real Madrid için sağlık kontrolünden geçti

İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti. Arda için bugün TSİ 13.00'de imza töreni gerçekleştirilecek.

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İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in, Fenerbahçe'den 6 yıllığına kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Arda Güler, İspanyol ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

Transfer görüşmelerinin tamamlanması için dün akşam saatlerinde Madrid'e giden genç futbolcunun sağlık kontrolleri, bu sabah Madrid'de bir hastanede yapıldı.

Madrid temsilcisi, bugün TSİ 13.00'de Arda için Başkan Florentino Perez'in de katılımıyla imza töreni düzenleyecek.

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