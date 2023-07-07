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Ehliyet harç ücretleri 2023 kaç para oldu? Temmuz ayı yeni ehliyet harç ücretleri

Ehliyet harç ücretleri 2023 kaç para oldu? Temmuz ayı yeni ehliyet harç ücretleri

Son günlerde art arda gelen zamlar ehliyet harç ücretlerini de etkiledi. Artık ehliyet sahibi olmak eskisinden daha maliyetli olacak. Motorlu araç kullanmak için olmazsa olmazlardan olan ehliyet fiyatları kaç para oldu? A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı ehliyet fiyatları, ehliyet harç ücretleri kaç para oldu?

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Memur ve asgari ücrete yapılan zamların ardından Ehliyet fiyatlarına da 10 Temmuz itibariyle yeni bir zam yapılacak yeni zamlı fiyatlar belli oldu. Sürücü belgesi harçları yapılan artıştan muaf tutuldu.

Ehliyet almak için ilk adım sürücü kursuna yazılmaktır. Sonrasında yazılı ve teorik sınavlar gerçekleştirilir. Adaylar bu adımlardan geçer not aldıkları takdirde başvuru yaptıkları ehliyet harç ücretlerini ödedikten sonra sahip olabilirler. Peki 2023 Ehliyet ücretlerine zam geldi mi, kaç lira oldu?

Ehliyet ücretlerine zam mı geldi? 

Memur ve asgari ücrete yapılan zamların ardından Ehliyet fiyatlarına da 10 Temmuz itibariyle yeni bir zam yapılacağı iddia edildi. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre birçok harç ücretine zam gelirken Sürücü belgesi harçları yapılan artıştan muaf tutuldu. Ehliyet ücretleri konusunda sürücü kurslarına zam beklentisi ise devam ediyor. 

 2023 mevcut ehliyet ücretleri

 B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

 Bu rakama ek olarak sürücü kursu ücreti eklenmektedir;

 B sınıfı ehliyet sürücü kursu fiyatları

Sürücü kursu: 2.900 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1.700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

Ders ücreti: 5,360 TL

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