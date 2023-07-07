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Antalya'da Müslüman olan Rus kadın ismini de değiştirdi

Antalya'da Müslüman olan Rus kadın ismini de değiştirdi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Rusya uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman oldu, ihtida töreniyle Derya ismini aldı.

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Kumluca ilçesinde Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 22 yaşındaki Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Dzahafarova'ya "ihtida belgesi" verildi, Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Dzahafarova, Derya ismini alarak Müslüman oldu.

Daha sonra Müftü Vekili Akar dua okudu.

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