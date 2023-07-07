Antalya'da Müslüman olan Rus kadın ismini de değiştirdi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Rusya uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman oldu, ihtida töreniyle Derya ismini aldı.Abone ol
Kumluca ilçesinde Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 22 yaşındaki Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.
Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Dzahafarova'ya "ihtida belgesi" verildi, Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Dzahafarova, Derya ismini alarak Müslüman oldu.
Daha sonra Müftü Vekili Akar dua okudu.