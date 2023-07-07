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Dul ve yetim aylığı zamlandı mı, temmuz zammı sonrası kaç para oldu?

Dul ve yetim aylığı zamlandı mı, temmuz zammı sonrası kaç para oldu?

Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammı sonrası birçok kalemde de artış meydana geldi. Devlet tarafından ödenen dul ve yetim maaşlarına da zam yapıldı. Şartları sağlayan vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına ödenen dul ve yetim maaşları temmuz zammı sonrasında kaç para olacak?

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. Dul ve yetim maaşı, emekli zammına göre hesaplanıyor. Son olarak en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükselirken maaşını alt sınırdan vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen dul ve yetim maaşı artmıştı. Peki Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu

Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken sigortalının çocuğu yoksa ve eşinin herhangi bir sigorta kurumundan geliri gözükmüyorsa bu oran %75’e yükseliyor. Vefat eden kişinin ardından geride kalan kız ve erkek çocukları için SGK tarafından yardım amaçlı ödenen paraya ise yetim aylığı veya diğer bir adıyla ölüm aylığı olarak biliniyor.  Memur ve emekli zam oranlarına göre dul ve yetim aylıkları artacak. 

2023 temmuz dul ve yetim aylığı kaç para olacak?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da zamlanmaktadır. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı önümüzdeki ay zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Henüz memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli olmadı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarının ardından maaş zamları netlik kazanacak. Haziran ayı verileriyle birlikte toplam enflasyon 17.77 oldu.

Enflasyonun yanı sıra maaşlara refah payı eklemesi yapılacağından emekli maaşları sonra açıklanacak. Dul ve yetim aylığı ödemeleri ise zamma göre belirlenecek.

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