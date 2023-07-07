Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu itiraf etti Deva Partisi'nin ekim planı! İsmail Saymaz paylaştı

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurma konusunda anlaştı. Davutoğlu AK Parti'ye alternatif oluşturamadıklarını söylerken, Temel Karamollaoğlu da "Bir zamanlar yüzde 12-13'ü, bir ara 17'i buluruz diye düşünüyorduk." ifadelerini kullandı. İsmail Saymaz, iki liderin açıklamalarını ve DEVA Partisi'nin grup kurma planını yazısına taşıdı.

Abone ol

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM Genel Sekreterliği’ne grup kurma konusunda başvuruda bulundu.

İki parti 14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10'ar milletvekili çıkarmıştı.

Saadet Partisi çatısı altında kurulurken grup başkanı ise Gelecek Partisinden seçilecek. İki partinin ortak grup toplantısı ise önümüzdeki hafta Meclis’te gerçekleştirilecek.

Grup kurmak için el sıkışan Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, iki lider yemekte buluştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya katılan İsmail Saymaz, yazısında iki liderin açıklamalarına yer verdi.

Davutoğlu: AK Parti'ye alternatif oluşturamadık

Davutoğlu, DEVA'dan ötürü 14 Mayıs'tan önce ittifakın kurulamadığını söylüyor.

Bu ittifak yapısal bir birleşme mi?

Değil. Gelecek ve Saadet partileri, kurumsal kimliğiyle devam edecek. Meclisteki oturumlar ve gereklilikler dışında milletvekillerimiz Gelecek Partisi'ne karşı sorumlu olacak. Yerel yönetimlerde işbirliği planlıyoruz. İktidar devlet imkanını kullanarak kazandığı seçim üzerinden bütün yanlışlıkları temize çıkarmak istiyor. Buna karşılık muhalefette dağınıklık var. Dağınıklığı gidermek lazım.

Moral bozukluğu da var

Tabi. Bugün Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuştuğumuzda “Son dönemde aldığım en iyi haber” dedi. Herkes olumlu bir gelişme istiyor. Millet bize “Güçlü alternatifler oluşturun” mesajı verdi. Bunu birleşerek oluşturabiliriz. Mecliste ilk kez AK Parti kendi tabanından grupla karşı karşıya olacak. AK Parti dahil bütün tabanlara hitap eden grup oluşturduk.

Yerel seçimde aday mı çıkaracaksınız?

Bakacağız.

Millet İttifakı ile birlikte hareket edeceksiniz?

Millet İttifakı ile ilgili alacağımız karar sadece bizimle ilgili bir karar değil. Mutlaka işbirliği oluşur. Ancak işbirliklerinde Saadet ile ortak pozisyon belirleyeceğiz.

Aday çıkarma niyetiniz var mı?

Belli yerlerde olur. Çalışmalara başlıyoruz.

Bu ittifak 14 Mayıs'tan önce neden kurulamadı?

İki yıl önce teklif götürdüm. Maalesef öngörülemedi. Seçimler yaklaşırken tekrar gündeme geldi, yine uygun görülmedi. DEVA tarafından değil mi? Tabi tabi. Şimdi ikili deniyoruz.

O gün kursaydınız ne olurdu?

Çok farklı bir tablo çıkardı. AK Parti'den rahatsız olup alternatif arayanlar için güçlü bir liman olurdu. AK Parti'den kaçıp MHP'ye giden oylar buraya yönelirdi. Muhalefette alternatif görmekte zorlandılar. AK Parti'nin sizden bazı isimleri çelme gayreti olacaktır. Arkadaşlarımız güçlü şahsiyete sahip, en güçlü zamanında AK Parti'de seslerini yükseltmiş cesur arkadaşlardır. Bunu ihtimal dışı görüyorum.

Karamollaoğlu: Üçlü ittifak yüzde 12-13'ü bulurdu

İttifak 14 Mayıs'tan önce neden kurulamadı?

Üçlü ittifak üzerinde durduğumuz için. Meclise girdikten sonra grup kurmak, ille de üçlü olmayı gerektirmiyor.

Kurabilseydiniz siyaset nasıl şekillenirdi?

Bir zamanlar yüzde 12-13'ü, bir ara 17'i buluruz diye düşünüyorduk. Ama bunlar hep varsayım.

Öte yandan Saymaz, Saadet ve Gelecek blokunun kurulması üzerine DEVA Sözcüsü İdris Şahin'i aradı ve açıklamalarına yer verdi.

Deva Partisi'nin Ekim ayında grup kurma planı

Şahin, “Grubun kurulmasından DEVA olarak fazlasıyla mutluyuz” dedi. “Neden?” diye sordum. Şöyle dedi: “Birleşmemize DEVA mani oluyor' diyorlardı!”

Neden ittifakla seçime girmedikleri sorusunu yönelttim:

“Neydi oradaki problem?

İlla ki Saadet çatısı altında olsun. Ya kardeşim, Saadet'in iki katı oyu görünüyor DEVA'nın. Ayrıca DEVA ile girersek çok fazla sinerji oluşuyor. Niye ‘Evet' demiyorsunuz? Efendim, ‘Biz 40 yıllık partiyiz.' Öbürü diyor ki, ‘Saadet olur ama DEVA olmaz.” (Seçimden önce) ikili ittifak niye yapmadınız, madem kendinize güveniyorsunuz?”

Şahin, birleşmenin DEVA çatısı altında olması gerektiğini kaydediyor.

“Siz ne yapacaksınız” diye sordum. Ekimde katılımlarla grup kuracaklarını söyledi.

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı