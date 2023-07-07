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Judoda kadın genç ve ümit milli takımlar Trabzon'da ortak kamp yapıyor

Judoda kadın genç ve ümit milli takımlar Trabzon'da ortak kamp yapıyor

Gençlik Olimpiyatları ve Avrupa Kupası için 2 Temmuz'da Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren Kadın Ümit ve Genç Milli Judo Takımı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Milli takım antrenörü Yasin Doğan, AA muhabirine, Slovenya'nın Maribor kentinde 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları'na Ümit Milli Takım olarak 6 sporcuyla katılacaklarını belirterek, "İnşallah güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz." dedi.

Gençler Avrupa Şampiyonası'na da Trabzon'da hazırlandıklarını belirten Doğan, "Şampiyonada sporcularımız 2 altın ve 2 bronz madalya kazandılar. Takım olarak da Avrupa 3.'sü olduk. İnşallah Yaz Olimpiyatları'nda sporcularımız madalya kazanmaya devam edecek, biz de takım olarak şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takım'ın Genç Milli Takımla kamp yapmasının sporcular için önemli olduğunu vurgulayan Doğan, "Burada Genç ve Ümit Milli Takımı olarak ortak kamp düzenliyoruz çünkü gelecek sene şu an Ümit Milli Takım'da mücadele eden sporcularımızın neredeyse yarısı Genç Milli Takım'a geçecekler bu da onların erkenden üst kademeye entegre olmasını sağlıyor." diye konuştu.

Kadın Judo Genç Milli Takım Antrenörü Aynur Samat ise hedeflerinin geçtiğimiz seneki başarılarını devam ettirmek olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene ferdi olarak genç milli takım sporcularımızla Dünya Şampiyonası'nda 4 tane madalya aldık, takım olarak da dünya ikincisi olduk. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda 5 tane madalyanın yanında takım olarak Avrupa şampiyonu olarak ülkemize döndük. Bu sene de yine hedefimizde Avrupa ve dünya şampiyonası var ama bunların öncesinde şu an bulunduğumuz kampta Avusturya'da düzenlenecek olan Avrupa Kupası maçları var. İnşallah güzel sonuçlar alarak Eylül-Ekim aylarında güzel haberlerimizi alacaksınız."

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