Ankara Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası "kardeş oda" oldu!

ANKARA Sanayi Odası (ASO) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında oda üyelerinin işbirliği yapmalarını teşvik etmek, ticari ilişkileri geliştirmek ve ortak projeler yürütmek amacıyla "Kardeş Oda İşbirliği Protokolü" imzalandı.

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ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ASO Başkanı Seyit Ardıç’ı ziyaret etti. Ziyarette ASO ile KTSO ile arasında kardeş oda işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, oda üyelerinin işbirliği yapmaları teşvik edilecek, ticari ilişkiler geliştirilecek, ortak projeler yürütülecek ve iki oda arasında ticaret ve yatırım konularında deneyim paylaşımı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ardıç, gelişme ve büyümenin paylaştıkça arttığını belirterek, "Dünyada artık şehirlerden çok ülkeler yarışıyor. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim ayrılmaz bir parçamız. Her zaman, samimiyet ve kardeşlik temelinde dayanışmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak işbirliklerine hazırız. Kardeş oda protokolü ile KTSO ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni iş fırsatlarına vesile olacaktır. Protokolün iki odaya ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kamacıoğlu da hedeflerinin KKTC’nin ihracatını artırmak olduğunu belirtti. Kıbrıs ekonomisinin büyük bir kısmının ticarete ve ithalata dayandığını belirten Kamacıoğlu, "Ülkemizin üretim yapabilen bir konuma gelmesi için organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Bizim en önemli eksiğimiz tecrübe. ASO ise bu tecrübeye fazlasıyla sahip ve biz de bu tecrübelerden faydalanarak ekonomimizin üretim ayağını da gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.