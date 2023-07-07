Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı forma numarası belli oldu iddiası

Real Madrid'in Arda Güler transferini duyurduğu paylaşım Instagram üzerinde beğeni rekorları kırdı. Arda, Cristiano Ronaldo'nun 2009'da attığı imzanın 14. yıl dönümü paylaşımını ikiye katladı.

Abone ol

Fenerbahçe'nin ve Milli takımın genç yıldızı Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer edildi.

Başkent ekibinin Arda Güler'i duyurduğu paylaşım Instagram üzerinde beğeni rekorları kırdı.

Arda'nın duyurusunun yapıldığı gün yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 6 Temmuz'da Real Madrid'e katılmasının 14. yıl dönümüydü.

Cristiano Ronaldo paylaşımı 1,9 milyon beğeni alırken, Arda Güler'in transfer duyurusu ise 4 milyon beğeni alarak Ronaldo paylaşımını ikiye katladı.

Takipçi sayısı arttı

Ayrıca Arda, Instagram'da 24 saatten daha kısa sürede 2,4 milyon takipçiden 3 milyon takipçi sayısına ulaştı.

Real Madrid'in Twitter üzerinde Cristiano Ronaldo paylaşımı 150 bin beğeni alırken 9,3 milyon kişi etkileşime girdi.

İspanyol ekibinin Arda Güler paylaşımı ise 688 bin beğeni aldı ve 53,4 milyon kişi Tweet'le etkileşime girdi.

Arda Twitter'da Ronaldo'yu dörde katladı.

24 numarayı giyecek iddiası

İspanyol basınına göre Arda'nın Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyeceği öne sürüldü.

Başkent ekibinde şu anda boşta olan numaralar 9 ve 24 olarak belirtildi.