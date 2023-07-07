Sezen Aksu'nun evini gece 02.00'da bastı tekneyle eve girmeye çalıştı: Sizi öldürürüm

Sezen Aksu saplantılı hayranı yüzünden kabus dolu günler yaşıyor. Ünlü sanatçıya hayatı zindan eden 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadının yaptıklarını yazar Özkan Tamirak yazısında aktardı.

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Ünlü sanatçı Sezen Aksu saplantılı hayranıyla başı dertte. Beykoz'daki yalısına defalarca dayanan 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadının tacizleri sonrası ünlü sanatçı şikayetçi oldu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. L.M. hakkında tehdit ve ısrarlı takipten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

tv100 yazarı Özkan Tamirak, yargıya taşınan olayın detaylarını aktardı, tarafların ifadelerine yer verdi

"Sizi öldürürüm"

Gece 02.00 sıralarında Aksu’nun evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K. saatin geç olduğunu belirterek buna karşı çıktı. Kadın güvenlik görevlisini itekleyerek bahçeden içeri girdi. Bir anda ortalık karışmıştı. L.M. bağırarak, “Sizi öldürürüm. Defol git. Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz. Onu hiç kimseyle görüştürmüyorsunuz” diyerek iddialara göre hakaretler savurdu. Olay anının tanığı güvenlik görevlisi A.K. şikâyetçi oldu.

A.K. güç bela Azeri kadını dışarı çıkardı. Konu hemen Beykoz Emniyeti’ne yansıdı. Eve gelen polisler kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bu L.M.’nin ilk ziyareti değildi. Daha önce de dört kez evin kapısına dayanmıştı. Ama bu defa olay çok farklıydı. Savcılık konuya el attı.

"Tekneyle girmeye çalışarak iskelemi yıktı"

Sezen Aksu, L.M.’den şikâyetçi olarak ifadesinde şunları anlattı: “Bu şahıs mart, mayıs, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört kere evime gelmek suretiyle, kapıyı zorlayarak ve güvenliğime tehdit, hakarette bulunarak rahatsızlık vermiştir. 2022 yılının ekim ayında yapmış olduğu eylemde somut olarak içeriye girme iradesini belli etmiştir. Bir keresinde de evimin iskelesine yanaşmak suretiyle iskelede zarar olacak şekilde yıkıma sebep vermiştir. Ancak o zaman hayranım olarak kabul ettiğimden şikâyetçi olmamıştım. Şu aşamada rahatsızlık boyutunun fazlalaşması sebebiyle şikâyetçiyim.”

"Tatlı getirdim"

L.M. ise yaşananları emniyette şöyle anlatıyordu: “2022 yılının mart ayında Sezen Hanım’a Nevruz bayramı dolayısıyla tatlı getirmiştim. Güvenlik görevlisi A.K. hoş olmayan bir surat ifadesiyle beni kabul etmedi. Ben güzel bir dille konuşarak bu şahsı ikna ettim. Tatlıyı ona teslim ettim. Ben sonrasında yine Sezen Aksu’nun evine gittim. Kendisiyle vedalaşacaktım. Aynı güvenlik görevlisi beni tersledi. Kimsenin kapısını zorlamadım. Polislere benim kapıyı zorladığımı, şahısların huzurunu bozduğumu iddia etti. Bana iftiralarda bulunan A.K. isimli güvenlik görevlisinden şikâyetçiyim.”