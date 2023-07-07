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Burcu Denizer kimdir, yaşı kaç? Burcu Denizer ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Burcu Denizer kimdir, yaşı kaç? Burcu Denizer ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Yargı dizisinde Ilgaz karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan 42 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasız Yunanistan'da sevgilisi Burcu Denizer ile evlendi. Bu gelişmenin ardından Burcu Denizer merak konusu oldu. Bir dönem Cihangir'de kafe açan Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında ve Burcu Denizer ne iş yapıyor, mesleği ne?

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Birçok dizide rol alan ama asıl sıçrayışı Yargı dizisi ile yapan Kaan Urgancıoğlu, Yunanistan'daki Türk konsolosluğunda sessiz sedasız sevgilisi Burcu Denizer ile evlendi. Uzun süredir birlikte olan çift, arkadaşlarınının nikahına gitmişken evlendik diyerek şaşkınlık yarattı. Bu gelişme sonrasında Burcu Denizer de merak edildi. Peki kimdir Burcu Denizer yaşı kaç, ne iş yapıyor? 

Burcu Denizer kimdir?

Burcu Denizer, Tarsus Amarikan Lisesi’nde okudu. Ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı. Denizer, o dönem okulunu dondurup yurtdışına yerleşti.

New York'ta işletme okuyan Burcu Denizer'in dedesi, İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibiyken, annesi ve dayısı da ünlü mekanların işletmecisi olarak biliniyor.

İspanya, Fas ve Hindistan'da bulunan Burcu Denizer, bir dönem Cihangir'de butik işletti, sonrasında kafe açtı.

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