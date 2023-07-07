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Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!

Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!

Bayrampaşa Belediyesi, 90,8 milyon TL’lik vergi borcuna karşılık ilçedeki iki camiyi satma kararı aldı. Bazı Meclis üyeleri, belediyenin kararına tepki göstererek, "Vergi borçlarını hülleyle ödüyorsunuz" dedi.

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Sancaktepe Belediyesi’nin vergi ve SGK borçlarına karşılık okulları satma kararı almasının ardından bu kez de Bayrampaşa Belediyesi, vergi borcuna karşılık ilçedeki camileri satma kararı aldı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre; Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin temmuz oturumunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi görüşüldü. Teklifte, belediye ile belediye şirketi Baypaş'ın toplam 90 milyon 817 bin TL’lik vergi borcu olduğu bildirildi.

Bu borca karşılık mülkiyeti belediyeye ait olan iki taşınmazın, Hazine'ye devredileceği ve vergi borcunun silineceği kaydedildi. Ancak, belediyenin borcuna karşılık devredeceği iki taşınmaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre cami olarak kullanılıyor.

Belediyenin devredeceği 792 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde Ulubatlı Hasan Camii, 4 bin 933 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde ise ilçenin en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Ulu Camii bulunuyor. Camilerin satışı getirilen bu teklif, bazı üyelerin itirazına rağmen üyelerin oy çokluğuyla Belediye Meclisi’nde geçti.

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