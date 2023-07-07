Cinsel saldırıya uğradı katil oldu! Özlem Şin korku dolu geceyi anlattı! "Hafızamı silmek istiyorum"
Nefsi müdafaa ile kendisine hem fiziksel hem cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürüp beraat ve tahliye olan Özlem Şin konuştu. Fiziken parmaklıklar ardından çıkan Şin'in ruhu başka bir hapiste. Hala korkuyor ama evlatları için ayakta durmaya çalışıyor.
İstanbul Pendik'te evini boyatmak için anlaştığı arkadaşının bıçak tehdidi ile bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğu Özlem Şin, nefsi müdafaayla saldırganı öldürdü. Müebbet hapis cezasıyla yargılanıp 14 ayın sonunda beraat edip tahliye olan Şin yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
Anlattıklarının içinde geçmişi, geleceği vardı. Anlattıklarında unutmaya çalıştığı o karanlık gece yoktu. Kabus gecesinden önce bir fabrikada personel olarak çalışan, hayatını kendi başına idame ettiren, çok sosyal ve özgüveni yüksek, kendine güvenen bir kadın olduğunu söyledi Özlem Şin.
Olay gününü konuşmak, hatırlamak dahi istemeyen genç kadın, duruma dair hislerini çarpıcı bir cümleye sığdırmaya çalıştı. "Hafızamı silmek istiyorum" diyerek...
"Bir gecede hayatım alt üst oldu"
Parmaklıklar ardındaki 14 ayda hayata nasıl tutunduğunu anlatan iki kız çocuğu annesi Özlem Şin, "Allah kimseyi orayla terbiye etmesin. Orası anlatılacak bir yer değil.