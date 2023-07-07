Cinsel saldırıya uğradı katil oldu! Özlem Şin korku dolu geceyi anlattı! "Hafızamı silmek istiyorum"

Anlattıklarının içinde geçmişi, geleceği vardı. Anlattıklarında unutmaya çalıştığı o karanlık gece yoktu. Kabus gecesinden önce bir fabrikada personel olarak çalışan, hayatını kendi başına idame ettiren, çok sosyal ve özgüveni yüksek, kendine güvenen bir kadın olduğunu söyledi Özlem Şin.