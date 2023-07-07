Kaan Urgancıoğlu evlendi mi, kiminle evlendi? Kaan Urgancıoğlu karısı kim?

Kanal D dizisi Yargı'da fırtınalar estiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasız evlendi. Uzun süredir Burcu Denizer ile aşk yaşayan Kaan Urgancıoğlu, arkadaşının düğününe gittiği Yunanistan'da evlendi. Bu gelişme sonrasında Kaan Urgancıoğlu'nun karısı kim, kiminle evlendi? Burcu Denizer kim, kaç yaşında soruları merak edildi.

Abone ol

Birçok dizide rol alan fakat Yargı dizisi ile fırtınalar estiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu Yunanistan'da sevgilisi Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlendi. Arkadaşlarının düğününe Yunanistan'a giden ikili Türk konsolosluğunda evlendi. Bu gelişmenin ardından Kaan Urgancıoğlu kiminle evlendi, karısı kim soruları da merak edildi.

Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen oyuncu, evliliği hakkında "Arkadaşımızın nikahına gitmişken bir çılgınlık yaptık" ifadelerini kullandı.

Ailemizden onay alınca evlendik

Ayaküstü Magazin Kuryesi muhabiriyle konuşan Urgancıoğlu, sürpriz nikahı için "Sadece sizler için değil benim ailem için de sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Bende Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı" dedi.

Arkadaşımızın nikahına gittik, biz de evlendik

Yunanistan'da bulunan Türk Konsolosluğu'nda nikah törenlerini gerçekleştiren Kaan Urgancıoğlu, "Özel olarak mı böyle bir yer ve mekan tercih ettiniz?" sorusu üzerine de "Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkası bir çiçekçiden buldu hatta" ifadelerini kullandı.