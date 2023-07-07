Apartmanı kötü koku sardı çilingirle eve girdiler! Korkunç manzara
İZMİR'de kötü koku ihbarı üzerine gelen ekipler çilingirle girdikleri dairede 2 ceset ile karşılaştı.Abone ol
İzmir'in Konak ilçesinde anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu.
6 katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kokunun binanın dördüncü katındaki daireden geldiğini tespit etti.
Kapıyı çilingirle açtılar
Kapıyı çilingirle açtıran ekipler, Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren'in (88) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.