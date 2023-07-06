İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kültürel hegemonya paylaşımı

Son dönemde ünlü isimlerden gelen siyasi söylemlere karşılık İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Katıldığı bir programdaki sözlerini alıntılayan Altun, "Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kültürel faşizme karşı çıkmanın zorunluğuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Terörle iltisaklı kişilerin kitaplarını gördüm"

2018 yılında yaşadığı bir olayı aktaran Altun, "Henüz bu göreve başlamamıştım. Birgün İstiklal Caddesi'nde bir kitapçıya girmiştim. Kitapçıda hemen girişte tüm okurların, müşterilerin en iyi şekilde göreceği yerde, terör örgütü mensuplarının övüldüğü, halihazırda hapishanede terörle iltisakı dolayısıyla cezalı olan kişilerin, firari olarak yurt dışına kaçan isimlerin yazdığı kitapların olduğu bir rafla, bir tezgahla karşılaştım.

"Tezgahın fotoğrafını çekip paylaştım"

Hiçbir şekilde Türkiye'nin gerçek kültürel dünyasını, Türkiye'nin yayın dünyasını yansıtmayan ve o yayın dünyasındaki çoğulculuktan eser taşımayan bir kültürel iktidar gösterisiyle karşı karşıya kaldığımı düşündüm. Bunun üzerine o tezgahın fotoğrafını çektim ve o fotoğrafı 'Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek' mesajıyla sosyal medyada paylaştım" dedi.

"O kültürel hegemonya, Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor"

Attığı sosyal medya mesajı nedeniyle hala kendisine yönelik eleştirilerin devam ettiğini ifade eden Altun, "Ben hâlâ aynı noktadayım. O kültürel hegemonya, Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye'nin gerçek renklerini, Türkiye'nin gerçek çoğulculuğunu yansıtan bir kültürel zemine, çoğulculuğa ihtiyacımız var. Bizim bir kültürel hegemonyaya karşı başka bir kültürel hegemonyaya değil, bizim gerçek anlamda doğal kültürel etkileşim zeminine ihtiyacımız var. Mahalle baskısıyla kendinden olmayanı ötekileştiren, dışlayan, ona hakaret eden, ağır baskı uygulayan o linç kültürüne karşı, o linç kültürünün iktidarına karşı bizim kültürel çoğulculuğu savunmamız gerekir" diye konuştu.

"Buna karşı çıkmaya mecburuz"

Altun sözlerini "Terör örgütlerini öven, FETÖ'ye methiyeler dizen, PKK'yı romantize eden sözümona çalışmaların "Türkiye gerçeği budur" diye yansıtılması kültürel faşizmdir. Ve buna karşı çıkmaya biz mecburuz…" ifadeleriyle bitirdi.