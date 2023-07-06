BIST 6.141
DOLAR 26,09
EURO 28,43
ALTIN 1.603,56
HABER /  DÜNYA

ABD: BM acilen Rusya ile İran arasındaki İHA alışverişini soruşturmalı

ABD: BM acilen Rusya ile İran arasındaki İHA alışverişini soruşturmalı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı silahları delil olarak inceleyerek Tahran ile Moskova arasındaki insansız hava aracı alışverişini soruşturması gerektiğini belirtti.

Abone ol

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Thomas-Greenfield, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İran'ın nükleer faaliyetlerinin ele alındığı oturumda açıklanan BM Genel Sekreteri'nin raporunun iki ülke arasındaki insansız hava aracı (İHA) alışverişine değinmemesini eleştirdi.

Söz konusu alışverişin BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini savunan Thomas-Greenfield, bu karar uyarınca BM Genel Sekreterliğinin de iki ülke arasında İHA alışverişini soruşturma yükümlülüğü bulunduğunu ifade etti.

Thomas-Greenfield, ABD'nin BM Sekretaryasıyla da Rusya'nın İran'la İHA tedariki için birlikte çalıştığına ilişkin delilleri paylaştığını belirterek, "BM Sekretaryası Ukrayna ve başka taraflardan söz konusu ihlalleri gösteren delilleri kabul etmedi. Bu açıklanamaz bir yanlış." dedi.

"BM gecikme olmadan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı silahların kalıntılarını incelemek için bir araştırma ekibi yollamalı." vurgusunda bulunan Thomas-Greenfield, İran'ın İHA geliştirmesi ve yaymasının küresel bir tehdit olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump Obama'nın evinin adresini paylaştı
Trump Obama'nın evinin adresini paylaştı
Siirt'te yangın: 10 dönüm fıstık bahçesi zarar gördü
Siirt'te yangın: 10 dönüm fıstık bahçesi zarar gördü
ABD ulusal güvenlik yetkilisi ve Rus yetkililer New York'ta gizlice görüştü mü?
ABD ulusal güvenlik yetkilisi ve Rus yetkililer New York'ta gizlice görüştü mü?
Rusya: Ukrayna'da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk
Rusya: Ukrayna'da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk
Almanya Parlamentosu'nda ötanazi yasa tasarıları kabul edilmedi
Almanya Parlamentosu'nda ötanazi yasa tasarıları kabul edilmedi
BM: Myanmar'daki kriz tahammül edilemez hale geldi
BM: Myanmar'daki kriz tahammül edilemez hale geldi
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı
Emre Belözoğlu, eski hocasını teknik ekibine aldı
Emre Belözoğlu, eski hocasını teknik ekibine aldı
Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
Rusya: Fransa'daki durum, Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemeli
Rusya: Fransa'daki durum, Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemeli
Lahtimi için resmi açıklama! "Gelmiyordu ceza kestik"
Lahtimi için resmi açıklama! "Gelmiyordu ceza kestik"
2. el araç satışında yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu: Ceza kesilecek
2. el araç satışında yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu: Ceza kesilecek