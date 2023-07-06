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Emre Belözoğlu, eski hocasını teknik ekibine aldı

Emre Belözoğlu, eski hocasını teknik ekibine aldı

Medipol Başakşehir'de futbol oynarken Abdullah Avcı'nın ekibinde hocalığını yapan Orhan Ak, Belözoğlu'nun teknik heyetine dahil katıldı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Başakşehir'de, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi yenilendi.

Turuncu-lacivertli teknik heyette sözleşmeleri sona eren Selçuk İnan, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

Başakşehir'in yeni teknik heyetinde Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra kısa bir süre teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak da yer aldı.

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