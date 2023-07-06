Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımdan ayrılacağı konuşulan Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili konuştu. Doğan Uğurcan Çakır'ı Türkiye'de bir kulübe satmayacağının altını çizdi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Başkan Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'ın durumuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"UĞURCAN'I TÜRKİYE'DE BİR KULÜBE SATMAM"

"Yerli oyuncuların maaşlarında güncelleme yaparak takım içinde huzursuzluk olmaması adına çalışmalar yapıyoruz. Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam. Ama bir gün gelip de "Başkanım, Avrupa'dan teklif var. Bana yardımcı olur musunuz?" derse olurum. Benim ona zaten sözüm var. Zirve yarışında olan bir takımın kaptanını satması kadar abesle iştigal bir durum olur mu?"

"RAKITIC GÜNDEME GELMEDİ"

Transfer gündemine değinen Ertuğrul Doğan, Rakitic'in hiç gündeme gelmediğini, Marek Hamsik gibi kariyeri olan bir ismi Trabzon'a getirmek istediklerini söyledi.

Çok kariyerli oyuncularla görüştüklerini vurgulayan Doğan, "Türkiye'de bu tip oyunculara ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Petkovic'le görüşmemiz oldu. Bizim istediğimiz rakamlara gelirse gerçekleşme ihtimali olabilir. Bunun dışında olmaz. Biz önce oyuncuyla anlaşıp sonra kulübüyle anlaşmak istiyoruz. Maxi Gomez çok önemli bir oyuncu. Aldığımızda çok farklı şeyler konuşuyorduk, şu anda sanki değersiz bir isimmiş gibi konuşuluyor. Maliyetlerin yüksek olması oyuncuları elden çıkaracağımız anlamına gelmiyor. Koita da şu anda Trabzon'da tek başına antrenman yapıyor. Kontrat feshini düşünüyoruz, gerekli görüşmeleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

2 FUTBOLCUYA YENİ SÖZLEŞME

Diğer yandan iç transferle ilgili de açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, Bakasetas ve Siopis'e yeni sözleşme teklif ettiklerini söyledi. Doğan, 8 Temmuz Cumartesi günü bu isimlerle tekrar görüşeceklerini vurguladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın işini çok ciddi yaptığına dikkat çeken Doğan, "Hocamızın inanılmaz bir çalışması var. Transfer görüşmeleriyle ilgili kendisiyle konuştuğumuzda, Trabzonspor ve ligdeki diğer takımlarla ilgili çok iyi bilgisi olduğunu gördük. Hocamızdan şu ana kadar yerli bir yardımcı antrenör konusunda talep gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.