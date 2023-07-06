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Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesinde!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesinde!

 Bitcoin'in fiyatı, yüzde 3,38 artarak 31 bin 500 dolar ile 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,95 artarak 1,2 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin ABD'de kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,8 yükseliş kaydetti.

13 ayın en yüksek seviyesi

Bitcoin, 31 bin 500 doların üzerine çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 15.20 itibarıyla 20 bin 729 dolardan işlem görüyor.

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