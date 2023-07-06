Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci öldürüldü!

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da düzenlenen silahlı saldırıda, bir Yahudi yerleşimci öldü. Saldırıyı düzenleyen kişi, İsrail güçleri tarafından öldürüldüAbone ol
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim yeri Kedumim yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldüğü kaydedildi.
Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, saldırıda hedef alınan ve ağır yaralanan Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini aktardı.