BIST 6.141
DOLAR 26,07
EURO 28,35
ALTIN 1.600,09
HABER /  DÜNYA

Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci öldürüldü!

Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci öldürüldü!

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da düzenlenen silahlı saldırıda, bir Yahudi yerleşimci öldü. Saldırıyı düzenleyen kişi, İsrail güçleri tarafından öldürüldü

Abone ol

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim yeri Kedumim yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, saldırıda hedef alınan ve ağır yaralanan Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı!
Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli maaşına iyileştirme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli maaşına iyileştirme yapılacak
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Tanju Özcan Ankara'ya varmak üzere! Gün vererek çağrıda bulundu: "CHP’nin önüne bekliyorum"
Tanju Özcan Ankara'ya varmak üzere! Gün vererek çağrıda bulundu: "CHP’nin önüne bekliyorum"
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 ölü
JGK astsubay alımı başvuru şartları ve detayları 2023 || Jandarma astsubay alımı başvurusu ekranı
JGK astsubay alımı başvuru şartları ve detayları 2023 || Jandarma astsubay alımı başvurusu ekranı
4. kattan çarşafları birleştirip kaçtı! Kayıplara karışan Alman kız, 3 gün sonra ortaya çıktı
4. kattan çarşafları birleştirip kaçtı! Kayıplara karışan Alman kız, 3 gün sonra ortaya çıktı
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımının acı günü
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımının acı günü
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak? Kimleri kapsayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak? Kimleri kapsayacak?
Türkiye'de basılan kitap sayısı geçen yıla göre yüzde 20 arttı
Türkiye'de basılan kitap sayısı geçen yıla göre yüzde 20 arttı
Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı
Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı
Gençler Türkiye Kürek Kupası, yarın Ankara'da başlayacak.
Gençler Türkiye Kürek Kupası, yarın Ankara'da başlayacak.