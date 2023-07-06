4. kattan çarşafları birleştirip kaçtı! Kayıplara karışan Alman kız, 3 gün sonra ortaya çıktı

ANKARA'da Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in 3 gün önce kaybolan kızı Marlene Mildner, Mamak’ta bulundu.

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Ailesiyle birlikte 3 yıldır Ankara’da yaşayan Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikiz çocuklarından Marlene Mildner (13), 3 Temmuz akşamı Çankaya’daki evlerinin 4. katından odasındaki çarşafları birleştirip aşağıya sarkıtarak kaçtı.

Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile, kendi çabalarıyla yaptıkları arama çalışmalarından bir sonuç alamayınca Almanya Büyükelçiliği'ne ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bir erkeğin yanında bulundu

Alman Okulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Marlene Mildner'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Mildner, Mamak Nato Yolu'ndaki bir adreste yanında bir erkekle birlikte bulundu. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kızın ailesine teslim edileceği bildirildi.