İskenderun'da sahil şeridi yine su altında kaldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası deniz taşkınları nedeniyle sahil şeridi yine su altında kaldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahil şeridinde yaşanan zemin çökmesi nedeni ile deniz taşkınları sık sık yaşanmaya devam ediyor.

Su altında kalan sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda bazı araçlar yolda kalırken vatandaşlar Anıt meydanında kurulu konteynerlarda hizmet veren resmi kurumlara ve banka şubelerine gitmekte zor anlar yaşadı.

Sahildeki taşkını cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi İskenderun sahil şeridini hiç böyle görmediğini belirtti.

Vatandaşlardan Rasim Yıkar, yaşanan deniz taşkınlarını takdiri ilahi olarak yorumlarken, Okan Keskin şeridinin depremden öncede yağmurlarda su altında kaldığını asıl sorunun dolgu alanlarında olduğunu kaydetti.