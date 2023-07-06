Zonguldak'ta şap hastalığı görüldü! 9 köy gözlem altında!

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. Çaycuma'da 9 köy gözlem altına alınarak aşılama çalışmaları başladı

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Gökçebey’in Hacımusa köyünde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. 5996 sayılı kanun gereği Çaycuma ilçesinde Akçahatipler, Hacıosmanlar, Yazıköy, Emirşah, Sandallar, Basat, Kızılbel, Muharremşah ve Dursunlar köyleri olmak üzere toplam 9 köyde tedbir amaçlı gözetim altın altına alındı. Belirtilen köylerde herhangi bir hayvanda şap hastalığı olmadığı ve söz konusu köylerde tedbir amaçlı hayvan hareketleri yasaklandığı öğrenildi.

Çaycuma’nın 9 köyünde, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından şap hastalığına karşı hayvanlar aşılanmaya başlanıldı. Bugüne kadar Çaycuma ilçesinde şap hastalığına rastlanmadığı için hayvan sahipleri ilçe müdürü ve hayvan sağlığı personeline teşekkür ettiler.