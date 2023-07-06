HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon! Örgütsel dokümanlar ele geçirildi

İSTANBUL'da emniyet güçleri tarafından HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Esenyurt HDP ilçe binası içerisinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

Esenyurt ilçesinde bulunan HDP ilçe binasına operasyon gerçekleştirildi.

İlçe binasında yapılan aramada, 20 adet meşale, 4 adet havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.