Çok korkunç! Çalışma yapıldı musluk sularında rastlandı

ABD'de yeni bir çalışma yapıldı ve ülkedeki musluk sularının yüzde 45'inde "sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) tespit edildi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 716 noktadan aldığı musluk sularındaki sonsuz kimyasal varlığını inceledi. Çalışma sonucunda ülkedeki musluk sularının yüzde 45'inde sonsuz kimyasallara rastlandı.

Ayrıca çalışmada, kentsel alanların, kırsal bölgelere göre daha çok risk altında olduğu tespit edildi.

PFAS bileşikleri hastalık nedeni

İnsanlarda, PFAS bileşikleri, böbrek kanseri, testis kanseri, tiroid ve diğer hastalıklara sebep oluyor.

Binlerce çeşidi bulunan PFAS bileşikleri, sanayi atıkları, bazı yangın söndürücü köpükler ve çeşitli ev eşyalarında bulunuyor.