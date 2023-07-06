Wagner lideri Prigojin nerede? Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan ilginç açıklama

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da silahlı isyan çıkardıktan sonra Belarus'a gideceği açıklanan Rus paralı asker grubu Wagner'ın lideri Evgeny Prigojin’in Belarus topraklarında olmadığını belirterek, "Bildiğim kadarıyla Petersburg'da" dedi.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk’te basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme dair soruları yanıtladı.

Rusya'da silahlı isyan çıkardıktan kısa bir süre sonra geri adım atan ve Belarus'a gideceği açıklanan Rus paralı asker grubu Wagner'ın lideri Evgeny Prigojin'in şu an nerede olduğu sorusuna cevap veren Lukaşenko, "Bana neden bugün Wagner'in ve liderinin nerede olduğunu soruyorsunuz? Wagner’in Rus şirketi olduğunu iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu soru bana sorulmamalı. Bildiğim kadarıyla Wagner askerleri çok özel askerlerdir. Wagner birlikleri geri çekilmenin ardından tedavi, rehabilitasyon ve dinlenmek için kamplarına alındı. Evgeny Prigojin'e gelince, o St. Petersburg'da. Bu sabah belki Moskova'ya, belki de başka bir yere gitti. Ama Belarus topraklarında değil" dedi.

"Wagner, Belarus devletine silah doğrultamaz"

Wagner birliklerinin Belarus'a konuşlanması durumunda kaç askerin bu ülkede bulunacağı sorusu üzerine Lukaşenko, "Belarus'ta kaç Wagner askerinin bulunacağını yakın zamanda belirleyeceğiz. Bu birimle ilişkilerimize ilişkin daha fazla bilgi veremem. Ancak belirli koşullarda konuşlandırılacaklar. Devletimizin savunmasında yer almak istiyorlarsa deneyimlerini Belarus'ta gösterebilirler" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Wagner birliklerinin Belarus'ta da isyan çıkarma girişiminden endişe duyup duymadıkları sorusuna ise, "Tahmin yürütmenin bir anlamı yok. Ancak Wagner'in Belarus makamlarına ve devletine silah doğrultacağını sanmıyorum. Hayatta her şey olabilir ama ben olsam yapmam" cevabını verdi.

Lukaşenko ayrıca, Wagner birliklerinin Sovyetler Birliği'nden kalma bazı kamplara yerleştirilebileceğini ancak şu ana kadar bu konuya ilişkin netlik kazanılmadığını, önümüzdeki günlerde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Wagner konusunu ele alacağını söyledi.

Belarus’ta olduğunu açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde Lukaşenko, Wagner lideri Evgeny Prigojin’in Belarus’ta olduğunu açıklamıştı. Lukaşenko, Rus paralı asker grubu Wagner ile bağlantılı bir sosyal medya hesabında ise Wagner birliklerinin Belarus’taki kamplara yerleştiğine dair fotoğraflar paylaşmıştı.