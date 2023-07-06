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42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başladı

42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başladı

Artvin'de boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen "42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

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Halitpaşa Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, festival açılış töreninin yapılacağı Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Kortejde 550 kiloluk "Arıza" isimli boğanın yürütülmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüş sonrası Belediye Başkanı Demirhan Elçin, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Elçin, burada yaptığı konuşmada, festivalin amacının Artvin'in kadim geleneklerinden boğa güreşleri kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Başkan Elçin, "Bahar geldiği zaman, hayvanların yaylaya çıkma vakti geldiğinde boğalar Kafkasör Yaylası'na çıkar. Orada toplanma sürecinde boğalar birbirleriyle güreşir. Sonunda tüm boğalar güreşten bıkar ya da kaçar, bir tek yılmayan ve kaçmayan boğa meydanda kalır, o da sürünün baş boğası ve lideri olur. Diğer boğalar ona itaat eder ve yaylada güreşmez." dedi.

Festivalde boğa güreşlerinin 13 kategoride yapılacağını belirten Elçin, "4 günde yaklaşık 190-200 boğa güreşecek, 170-180 müsabaka seyredeceğiz. Türkiye'de hiçbir festivalde böyle bir boğa katılımı, müsabaka sayısı yok, kendi rekorumuzu da kırıyoruz. Yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar ise boğa güreşlerinin olimpiyatı da Kafkasör boğa güreşleridir." diye konuştu.

Festival kapsamında çok sayıda sanatçının konserleri de olacağını dile getiren Elçin, Türkiye'nin yer yerinden vatandaşları festivale davet etti.

Açılış programı, Gürcistan İberia Halk Dansları Topluluğu ve Artvin Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.


Açılışa, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ile vatandaşlar katıldı.

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