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İsveç'ten göz boyama operasyonu PKK'lı kişiye hapis cezası verildi

İsveç'ten göz boyama operasyonu PKK'lı kişiye hapis cezası verildi

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan yargılanan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek.

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Stockholm Bölge Mahkemesi, bu kişinin "teröre finansman sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Açıklamada, terör örgütü için haraç toplayan zanlının cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

Böylece, ülkede ilk kez, terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var." ifadelerini kullanmıştı.

Savcı Ihrman, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası isterken, Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.

Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtilmişti.

İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi terör örgütü PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'yi göstermişti.

Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş." ifadesini kullanmıştı.

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