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Orman yangını tehlikesi: 2 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Orman yangını tehlikesi: 2 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

KASTAMONU ve Kilis'te, orman yangını tehlikesine karşı önlem olarak ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yasak, Kilis'te 1 Ekim'e kadar devam edecek. Kastamonu'da ise 15 Temmuz'da başlayacak olan ormanlara giriş yasağı 15 Eylül'de sona erecek. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ile Ankara'da da aynı karar alınmıştı.

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Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla bazı kararlar alındığı bildirildi. Bu kapsamda ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, kenarlarında mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarındaki tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecektir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Ormanlık alanlara girişlerin de 1 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kastamonu'da da yasak kararı

Kastamonu Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Kastamonu’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklanmasına dair karar aldı. Alınan karara göre, ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Orman yangınlarının engellenmesi ile ilgili alınan karar çerçevesinde 15 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında mesire alanlarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek. Ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması da yasak olacak. Ormanlık alanlar civarında bulunan bağ, bahçelerdeki temizlik çalışmaları sırasında ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi yakılması ve anız yakılmasının yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.

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