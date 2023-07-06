BIST 6.185
DOLAR 26,10
EURO 28,41
ALTIN 1.610,43
HABER /  EKONOMİ

Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 39,1 arttı

Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 39,1 arttı

Küresel hava yolu yolcu trafiği, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artarak Kovid-19 salgını öncesi seviyenin yüze 96,1'ine ulaştı.

Abone ol

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), mayıs ayına ilişkin küresel toplam yolcu talebi istatistiklerini içeren piyasa analizini açıkladı.

Buna göre, uluslararası hava taşımacılığına olan güçlü talep mayısta devam etti.

Yolcu trafiğini temsil eden ücretli yolcu kilometre (RPK), mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 yükseldi. Böylece mayısta kilometre başı yolcu geliri, Kovid-19 salgınından önceki seviyenin yüzde 96,1'ine ulaştı.

Kilometre başına yolcu geliri, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre uluslararası seyahatlerde yüzde 40,9, yurt içi yolculuklarda da yüzde 36,4 artış kaydetti.

Uluslararası seyahatlerde Asya-Pasifik bölgesi, hava trafiğindeki toparlanmada başı çekmeye devam etti.

Asya-Pasifik hava yolları trafiği, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156,7 artarken, Avrupa ve Orta Doğu'da bu artış sırasıyla yüzde 19,8 ve yüzde 30,8 oldu.

Hava yollarındaki büyüme söz konusu dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 31, Latin Amerika'da yüzde 26,3 ve Afrika'da yüzde 45,2 olarak kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
PSG, Slovak futbolcu Skriniar'ı transfer etti!
PSG, Slovak futbolcu Skriniar'ı transfer etti!
Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne? El ele yakalandı sonra ayrıldı
Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne? El ele yakalandı sonra ayrıldı
Pentagon, "gizli" belgeleri korumak için güvenliği artıracak!
Pentagon, "gizli" belgeleri korumak için güvenliği artıracak!
TikTok'ta "uygunsuz" videolar paylaşan yargıca dava açıldı!
TikTok'ta "uygunsuz" videolar paylaşan yargıca dava açıldı!
Kene ısırmalarına karşı alınması gereken önlemler neler?
Kene ısırmalarına karşı alınması gereken önlemler neler?
Benim Güzel Ailem Tuğçe kimdir, gerçekte kim oynuyor, adı ne? Ebrar Karabakan yaşı kaç?
Benim Güzel Ailem Tuğçe kimdir, gerçekte kim oynuyor, adı ne? Ebrar Karabakan yaşı kaç?
Tekirdağ'da coğrafi işaretle tescillenen "Seymen kavunu" tanıtıldı
Tekirdağ'da coğrafi işaretle tescillenen "Seymen kavunu" tanıtıldı
CHP'li Kayıhan Pala yapılacak zammı beğenmedi!
CHP'li Kayıhan Pala yapılacak zammı beğenmedi!
Adana'da susuzluğa ve hastalığa dayanıklı yeni yer fıstığı çeşidi geliştirildi
Adana'da susuzluğa ve hastalığa dayanıklı yeni yer fıstığı çeşidi geliştirildi
İran, bir petrol tankeri için el koyma kararı çıkardı!
İran, bir petrol tankeri için el koyma kararı çıkardı!
ABD basınından Türkiye'de seks ticareti dosyası: Genç anne İstanbul'dan nasıl kaçtı?
ABD basınından Türkiye'de seks ticareti dosyası: Genç anne İstanbul'dan nasıl kaçtı?
Bu hafta 8 yeni film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
Bu hafta 8 yeni film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri