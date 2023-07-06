ABD basınından Türkiye'de seks ticareti dosyası: Genç anne İstanbul'dan nasıl kaçtı?

KIRGIZİSTAN'dan çok sayıda kadın, bakıcı ya da temizlik görevlisi olarak çalışmak için Türkiye’ye geliyor. Ancak 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Diana’nın hikayesi çok daha karanlık. Genç kadın, ayda 300 dolara bakıcılık yapacağını sanıyordu ancak İstanbul’da bir insan kaçakçılığı çetesinin eline düştü.

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Kırgızistanlı 26 yaşındaki Diana K., Türkiye'den aldığı iş teklifi sayesinde biraz para kazanacağını düşünmüştü ama geldiğinde yaşadıkları hayatını baştan sona değiştirdi.

ABD yönetimi destekli yayın organı Radio Free Europe, Türkiye'de seks ticareti ağına düşen genç kadının hikayesiyle ilgili çarpıcı bir haber yayınladı.

Soyadını açıklamayan iki çocuk annesi Diana, ilk olarak uzaktan tanıdığı Şehzade isimli bir Kırgız kadının kendisini “Neden evde oturuyorsun? Ev alacak parayı biriktirmek için yurt dışına gidebilirsin” diyerek kandırdığını belirterek, “Bana Mevlüde isimli bir arkadaşının telefon numarasını verdi. Sonra Mevlüde beni arayıp İstanbul'a çağırdı. Bana iyi ücretli bir iş bulacağı sözü verdi” ifadelerini kullandı.

Eşi Moskova'da çalışan lise mezunu Diana, Kırgızistan'da iş bulmakta zorlandığını ve teklifi kabul edip ayda 300 dolara Türkiye'de yaşlı bir kadının bakımını üstlenmek üzere İstanbul'a geldiğini söyledi.

Sabah uyandığında kabusu yaşadı

Türkiye'de birçok Kırgız kadının çocuk ve yaşlı bakıcısı ya da ev hizmetlisi olarak çalıştığını belirten Diana, teklifi şüpheli bulmadığını ancak şubatta İstanbul'a geldikten sonra korkunç gerçekle yüzleştiğini anlattı. Havalimanında kendisini karşılayan Umida isimli kadının kendisini Kumkapı'da bir eve götürdüğünü söyleyen iki çocuk annesi, “Sabah uyandığımda pasaportum çantamda değildi. Umida, beni büyük para verip Mevlüde'den satın aldığını ve bedelini ödemem gerektiğini söyledi” dedi.

Diana daha sonra yaşadığı korkunç anları şu sözlerle anlattı:

“İki genç adam odaya girip boynuma yapıştı. Parayı ödemek için çalışmazsam beni öldürmekle tehdit ettiler. ‘Cesedini bile bulamazlar' dediler.”

Türkiye'de kimseyi tanımadığını ve çok korktuğunu anlatan Diana, bir hafta sonra bir yabancının yardımıyla kaçmayı başardı ve polise gitti. İstanbul'daki Kırgızistan Konsolosluğu'nun yardımıyla ülkesine dönen genç kadın, yaşadığı korkunç günlerin hayatını altüst ettiğini belirtti.

Ailesi dağıldı

Eşinin kendisine boşanma davası açtığını ve iki çocuğunun velayetini almak için mücadele ettiğini kaydeden Diana, şimdi anne babasının evinde kalıyor ve yaşadığı şoku atlatmaya çalışıyor.

Kendisini kaçıran çetenin yargılanması için de mücadele veren Diana, Kırgızistan'da polise şikayette bulundu ancak delil yetersizliği nedeniyle dava açılamadı.

Kırgızistan'dan yurt dışına çalışmaya giden kadınların sayısının hızla artması, ülkede tartışma yaratan bir konu. Geçen ay bazı Kırgız milletvekilleri, hükümete 23 yaşından genç kadınların çalışmak için yurtdışına gitmesini yasaklama çağrısı yapmıştı.

Birçok kesim, genç Kırgız kadınların gittikleri ülkelerde göçmen işçi olarak istismara ve sömürüye maruz kaldığını belirtiyor.