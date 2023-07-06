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Suat Serdar adım adım Fenerbahçe'ye! Transfer an meselesi...

Suat Serdar adım adım Fenerbahçe'ye! Transfer an meselesi...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Hertha Berlin forması giyen orta saha oyuncusu Suat Serdar ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Orta sahaya yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar'la görüştüğü ve her konuda anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin şimdi Alman ekibiyle irtibata geçtiği ve 2 milyon euro bonservis önerdiği de gelen bilgiler arasında. Hertha ile anlaşma sağlandığı an Suat Serdar da kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atacak.

Suat Serdar geçtiğimiz yıl Alman ekibiyle 33 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.

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