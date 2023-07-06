Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında? Esra Rabia Ünal ne iş yapıyor, gerçek mesleği ne?

Başörtüsü takarak erotik danslar eden, eğlence mekanlarından çıkmayan fenomen Esra Rabia Ünal son günlerin konuşulan isimlerinden oldu. Adana'da fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Esra Rabia Ünal, merak edildi. Peki kimdir Esra Rabia Ünal, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

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Esra Rabia Ünal'ın Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonu sonucu gözaltına alındığı iddia edilmişti. Başörtüsü ile erotik danslar yapan Esra Rabia Ünal yeniden gündem oldu. Sözde fenomenin hayatı araştırılmaya başladı. Aslında sürekli eğlence mekanlarından paylaşım yapan, twerk danslarına başörtüsünü alet eden Esra Rabia Ünal'ın kimse gerçekten ne iş yaptığını bilmiyor.

Esra Rabia Ünal, sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolar ile gündem olmuştur. Ünal'ın Temmuz 2023 itibarıyla TikTok'ta 863 bin, Instagram'da 338 bin takipçisi bulunmaktadır. Esra Rabia Ünal hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

İddiaları yalanladı

Ne diyeceği merakla beklenen Esra Rabia Ünal sonunda sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesaplarından iddialarla ilgili video paylaşan Ünal, söz konusu kişinin kendisi olmadığını söyledi. Kendisine iftira atıldığını iddia eden Ünal, sert tepki gösterdi.

Bu kadının benimle ne alakası var?

Esra Rabia Ünal, şunları söyledi: "Arkadaşlar siz iyi misiniz? Bu kadın kim? Şuraya bak. Böyle bir şey yok. Saçma sapan ne alaka kadın bana benzemiyor bile. Bu kadının benimle ne alakası var?

Olay ne. Beni sevmiyorsunuz anlıyorum ama benden daha beterleri olduğu halde sırf gündemdeyim diye düşürmeye çalışıyorsunuz. Yetmiyor leke vuruyorsunuz, iftira atıyorsunuz."

Benim lakabım Eyşan

5 yıl önceki fuhuş operasyonuna da değinen Ünal, "Ben 5 yıl önce yok sayılırım. Daha 22 yaşıma girmedim. Gerçek adım Ayşe'ymiş, lakabım da Pembe Panter'miş, benim lakabım Eyşan" dedi. Esra Rabia Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da benzer ifadeler kullandı: "Ben Pembe Panter değil Eyşanım"