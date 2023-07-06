BIST 6.150
DOLAR 26,09
EURO 28,40
ALTIN 1.608,68
HABER /  GÜNCEL

Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında? Esra Rabia Ünal ne iş yapıyor, gerçek mesleği ne?

Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında? Esra Rabia Ünal ne iş yapıyor, gerçek mesleği ne?

Başörtüsü takarak erotik danslar eden, eğlence mekanlarından çıkmayan fenomen Esra Rabia Ünal son günlerin konuşulan isimlerinden oldu. Adana'da fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Esra Rabia Ünal, merak edildi. Peki kimdir Esra Rabia Ünal, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Abone ol

Esra Rabia Ünal'ın Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonu sonucu gözaltına alındığı iddia edilmişti. Başörtüsü ile erotik danslar yapan Esra Rabia Ünal yeniden gündem oldu. Sözde fenomenin hayatı araştırılmaya başladı. Aslında sürekli eğlence mekanlarından paylaşım yapan, twerk danslarına başörtüsünü alet eden Esra Rabia Ünal'ın kimse gerçekten ne iş yaptığını bilmiyor. 

Esra Rabia Ünal, sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolar ile gündem olmuştur. Ünal'ın Temmuz 2023 itibarıyla TikTok'ta 863 bin, Instagram'da 338 bin takipçisi bulunmaktadır. Esra Rabia Ünal hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

İddiaları yalanladı

Ne diyeceği merakla beklenen Esra Rabia Ünal sonunda sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesaplarından iddialarla ilgili video paylaşan Ünal, söz konusu kişinin kendisi olmadığını söyledi. Kendisine iftira atıldığını iddia eden Ünal, sert tepki gösterdi.

Bu kadının benimle ne alakası var?

Esra Rabia Ünal, şunları söyledi: "Arkadaşlar siz iyi misiniz? Bu kadın kim? Şuraya bak. Böyle bir şey yok. Saçma sapan ne alaka kadın bana benzemiyor bile. Bu kadının benimle ne alakası var?

Olay ne. Beni sevmiyorsunuz anlıyorum ama benden daha beterleri olduğu halde sırf gündemdeyim diye düşürmeye çalışıyorsunuz. Yetmiyor leke vuruyorsunuz, iftira atıyorsunuz."

Benim lakabım Eyşan

5 yıl önceki fuhuş operasyonuna da değinen Ünal, "Ben 5 yıl önce yok sayılırım. Daha 22 yaşıma girmedim. Gerçek adım Ayşe'ymiş, lakabım da Pembe Panter'miş, benim lakabım Eyşan" dedi. Esra Rabia Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da benzer ifadeler kullandı: "Ben Pembe Panter değil Eyşanım"

ÖNCEKİ HABERLER
Atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturdu! Televizyonda görünce...
Atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturdu! Televizyonda görünce...
Beyaz Saray'da kokain bulundu Beyaz Saray Sözcüsü'nden açıklama
Beyaz Saray'da kokain bulundu Beyaz Saray Sözcüsü'nden açıklama
Dehşeti yaşayan genç kız mahkemede gözyaşlarına boğuldu! Kaçırıp mezarını bile kazdılar
Dehşeti yaşayan genç kız mahkemede gözyaşlarına boğuldu! Kaçırıp mezarını bile kazdılar
Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
Fatih ve Beyoğlu'nda Ortadoğu ve Afrika kökenli 186 düzensiz göçmen yakalandı
Fatih ve Beyoğlu'nda Ortadoğu ve Afrika kökenli 186 düzensiz göçmen yakalandı
Eski Bakan Mehmet Moğultay kabri başında anıldı
Eski Bakan Mehmet Moğultay kabri başında anıldı
TOBB haziran ayına ilişkin verileri açıkladı! Düşüş var
TOBB haziran ayına ilişkin verileri açıkladı! Düşüş var
Esra Rabia Ünal olayı nedir, fuhuş operasyonunda yakalandı mı? Pembe Panter değil Eyşan'ım
Esra Rabia Ünal olayı nedir, fuhuş operasyonunda yakalandı mı? Pembe Panter değil Eyşan'ım
Kırklareli'nde ormanda kaybolan iki kişiyi jandarma ekipleri buldu
Kırklareli'nde ormanda kaybolan iki kişiyi jandarma ekipleri buldu
Fehmi Koru hükümete önerdi: Gelecek seçim garanti
Fehmi Koru hükümete önerdi: Gelecek seçim garanti
Kırkpınar Er Meydanı'nda 662'nci buluşma yarın başlıyor!
Kırkpınar Er Meydanı'nda 662'nci buluşma yarın başlıyor!
Benim Güzel Ailem oyuncuları isimleri, kim kimdir? Benim Güzel Ailem tam oyuncu listesi
Benim Güzel Ailem oyuncuları isimleri, kim kimdir? Benim Güzel Ailem tam oyuncu listesi