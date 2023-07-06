Esra Rabia Ünal olayı nedir, fuhuş operasyonunda yakalandı mı? Pembe Panter değil Eyşan'ım

Tiktok'ta çektiği erotik dans videoları ile tanınan başörtülü sözde fenomen Esra Rabia Ünal'ın fuhuş operasyonunda yakalandığı ve Pembe Panter lakabıyla gözaltına alındığı iddia edilmişti. Esra Rabia Ünal bu iddiaları yalanladı ve ben o değilim dedi. Bu gelişme sonrasında kimsenin aslında ne iş yaptığını bilmediği başörtüsü ile dans eden Esra Rabia Ünal merak konusu oldu. Peki kimdir Esra Rabia Ünal, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Başörtüsü ile erotik danslar eden, dar taytı ile twerk yapan ve kimsenin ne iş yaptığını bilmediği sözde fenomen Esra Rabia Ünal'ın 5 yıl önce Adana'da fuhuş operasyonunda tutuklandığı, gerçek isminin Ayşe Bolhatoğlu, lakabının ise Pembe Panter olduğu öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Esra Rabia Ünal merak konusu oldu, hayatı araştırıldı. İddialar karşısında sessizliğini bozan Esra Rabia Ünal ben o değilim, benzemiyorum bile dedi. Ayrıca ben Pembe Panter değilim Eyşan'ım diyerek de dikkat çekti. Peki kimdir Esra Rabia Ünal kaç yaşında, ne iş yapar?

İddiaları yalanladı

Ne diyeceği merakla beklenen Esra Rabia Ünal sonunda sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesaplarından iddialarla ilgili video paylaşan Ünal, söz konusu kişinin kendisi olmadığını söyledi. Kendisine iftira atıldığını iddia eden Ünal, sert tepki gösterdi.

Bu kadının benimle ne alakası var?

Esra Rabia Ünal, şunları söyledi: "Arkadaşlar siz iyi misiniz? Bu kadın kim? Şuraya bak. Böyle bir şey yok. Saçma sapan ne alaka kadın bana benzemiyor bile. Bu kadının benimle ne alakası var?

Olay ne. Beni sevmiyorsunuz anlıyorum ama benden daha beterleri olduğu halde sırf gündemdeyim diye düşürmeye çalışıyorsunuz. Yetmiyor leke vuruyorsunuz, iftira atıyorsunuz."

Benim lakabım Eyşan

5 yıl önceki fuhuş operasyonuna da değinen Ünal, "Ben 5 yıl önce yok sayılırım. Daha 22 yaşıma girmedim. Gerçek adım Ayşe'ymiş, lakabım da Pembe Panter'miş, benim lakabım Eyşan" dedi. Esra Rabia Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da benzer ifadeler kullandı: "Ben Pembe Panter değil Eyşanım"