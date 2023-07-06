Kırkpınar Er Meydanı'nda 662'nci buluşma yarın başlıyor!

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma yarın başlayacak. Organizasyon "Türkiye'nin başpehlivanının" belirleneceği 9 Temmuz'da sonra erecek.

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Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 bin 500'e yakın pehlivan güreş tutacak.

Giydikleri kispetle çayıra çıkacak pehlivanlar, kürsü yapmak için en iyi mücadeleyi sergileyecek.

Kırkpınar davulcularının güreş havaları pehlivanları peşreve, güreşseverleri de pehlivanların centilmenlik, yiğitlik dolu güreşlerini seyre davet edecek. Cazgır ise meydanda yiğitlikle öne çıkmaya gelen pehlivanları "Hayde bre koç yiğitler" diye salavatlayacak.

Önce minik pehlivanlar boy gösterecek

Kültürel mirasın edep ve adapla sergilendiği, yağın çayıra karıştığı efsanenin 662'ncisi, yarın sabah minik boy pehlivanlarla başlayacak.

Her pehlivanın kürsü yapma hayalini taşıyan, "Yağlı güreşlerin olimpiyatı" olarak değerlendirilen, geleneğin bazı değişikliklere rağmen korunduğu Kırkpınar, pehlivanların güreşmek istediği er meydanlarının başında geliyor.

Minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, "çayırın yıldızları" olarak anılan baş boyunda güreşmek. Kırkpınar izleyicisinin sonucunu en çok merak ettiği güreşler ise başpehlivanlık müsabakaları.

Pazar günü gerçekleşecek başpehlivanlık final müsabakasında 40 dakika boyunca iki rakip, birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan, galip sayılacak.

Başpehlivana 1 milyon lira ödül

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 125'er bin lira ödül verilecek.

Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.

Format değişiyor

Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 7 etap yapılacak lig güreşlerinde en iyi puanı alan 24 pehlivan gelecek yıl direkt Kırkpınar baş boyunda güreşecek ayrıca Kırkpınar öncesi yapılacak ön elemeyi geçen 8 pehlivan Kırkpınar'a katılım hakkı kazanacak.

Böylece baş boyunda 32 pehlivan güreşebilecek. Bu durum diğer boylarda da gerçekleşecek, diğer boylarda 64 pehlivan güreş tutabilecek.

En çok pehlivan küçük orta küçük boyda mücadele edecek. Şu ana kadar boylara yaptırılan kayıt sayısı şöyle:

Minik 1: 149, minik 2: 160, teşvik 1: 149, teşvik 2: 161, tozkoparan: 187, ayak: 215, deste küçük: 216, deste orta: 176, deste büyük: 168, küçük orta küçük: 362, küçük orta büyük: 117, büyük orta: 120, başaltı: 94, baş: 53.

Bilet fiyatları

İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları 8 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe 240 lira, ikinci kademe 200 lira olarak belirlendi.

Güreşlerin son gününe denk gelen final güreşinin de yer aldığı 9 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 300, ikinci kademe için 260 lira ödeyecek.

Resmi açılış yarın yapılacak

Yarın organizasyon ağa karşılama töreni ile başlayacak.

Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından karşılanacak. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Tören daha sonra Pehlivanlar Mezarlığı'nda devam edecek.

Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirleri başında dua edilecek. Öğle vakti Edirne Eski Camisi'nde mevlit okutulacak.

Resmi açılış programı ise saat 18.00'de Er Meydanı'nda gerçekleşecek. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mustafa Taş tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası protokol konuşmaları gerçekleşecek, resmi geçit töreni tertip edilecek.