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Valilik duyurdu! 31 Ekim'e kadar yasak geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Valilik duyurdu! 31 Ekim'e kadar yasak geldi

HATAY'da ormanlara girişler yasaklandı. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

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 Hatay Valiliği’nce kentteki ormanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 10 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihlerinde ormanlara girişler yasaklandı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün "Orman Yangınlarının Önlenmesi" konulu yazısına istinaden ilerleyen günlerde meteorolojik veriler incelendiğinde hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgar hızının yüksek olacağının beklenmesi nedeniyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Hatay ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Hatay ili ormanları çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında piknik amaçlı mola vermek, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları kaydedilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

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