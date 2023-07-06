FETÖ'ye Haziran darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 513 operasyonda 130 FETÖ'cü tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik haziran ayından icra edilen 513 operasyonda gözaltına alınan 748 şüpheliden 130'nunun tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi. Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı. 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve Emniyetimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadeleri yer aldı.