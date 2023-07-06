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Emekliye refah payı zammı olacak mı? AK Partili Hamza Dağ'dan kritik açıklama

Emekliye refah payı zammı olacak mı? AK Partili Hamza Dağ'dan kritik açıklama

Emekliye 6 aylık enflasyon farkı belli oldu gözler emekliye refah payı verilecek mi sorusu gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil” dedi.

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Haziran ayı enflasyon rakamları netleştikten sonra memurların da 6 aylık maaşları belli oldu. Gözler artık emekli maaşlarına çevrildi. İşçi ve memur emeklilerine refah payı verilecek mi? Kritik soru gündemde merak edilirken konuyla ilgili açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

6 aylık enflasyon rakamları ile Bağ-Kur ve SSK emekli zammı 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Şimdi herkes 'emeklilere refah payı verilecek mi?' sorusunun yanıtını merak ederken kritik açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Dağ, emekliye zamla ilgili şunları söyledi:

"İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil."

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