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Bekçi maaşları 2023 temmuz zamlı kaç para oldu? En düşük maaş 22 bin lira olacak

Bekçi maaşları 2023 temmuz zamlı kaç para oldu? En düşük maaş 22 bin lira olacak

2023 Temmuz ayında maaşlara yapılan zamların ardından bekçi maaşları da yükselecek. Bekçi maaşları, eğitim tahsiline göre değişiklik gösteriyor. Zamlı bekçi maaşlarının hesaplara yatması bekleniyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyururken, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile refah payı artışı hariç yeni memur ve memur emekli maaşı zammı belli oldu. En düşük memur maaşını yüzde 85'ten fazla artış ile 22 bin TL düzeyine çekecek düzenlemede ise kritik adım atıldı.

En düşük memur maaş 22 bin TL olduğu zaman bir bekçinin maaşının ortalama olarak 27 bin 579 liraya kadar yükselmesi bekleniyor. Bekçi maaşlarına yapılacak zam oranı ilerleyen günlerde belli olacak.

Bekçi maaşları ne kadardı?

Ocak ayında memur maaşlarına gelen zam sonrası en düşük bekçi maaşı 12 bin 36 TL olmuştu. Buna göre, gelen zamlar sonrası en düşük bekçi maaşı şu şekilde oldu:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12 bin 36 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12 bin 464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14 bin 196 TL

Bekçiler ne kadar çalışıyor?

Bekçilerin büyük bir bölümü günde 12 saat çalışıyor. Mahalle bekçileri eğer İstanbul'da görev yapıyorlar ise 19.00-07.00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemine tâbi oluyorlar.

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