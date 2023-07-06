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Memura var da emekliye 'refah payı' zammı yok mu! Çok büyük yanlış olur Erdoğan ek zam verebilir

Memura var da emekliye 'refah payı' zammı yok mu! Çok büyük yanlış olur Erdoğan ek zam verebilir

AK Parti en düşük memur maaşının 22 bin 17 lira olmasıyla ilgili kanun teklifini Meclis’e sundu. Düzenlemede emeklilere refah payı artışı yer almaması milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı. Meclis'te düzenleme görüşülürken muhalefet emeklilere refah payı zammı verilmemesini eleştirdi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Memura yapılan maaş artışları ne kadar isabetliyse emeklilere refah artışının öngörülmemesi o kadar büyük bir eksiklik olur" uyarısı yaptı.

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AK Parti, en düşük memur maaşının 22 bin 17 lira olmasını öngören düzenlemeyi Meclis'e sundu. AK Parti'nin teklifinde emekli maaşlarına refah payı zammı yapılması yer almadı. Milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğratan düzenlemeyle ilgili, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den tepki geldi.

Memur rahat bir nefes alacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği sözünü tuttuğunu hatırlatan Selvi, "Yüksek enflasyon ortamında memurlara ne verilse azdır. Ama imkânları zorlayarak yapılacak artış en azından bir süre rahat nefes almalarını sağlayacak" dedikten sonra şöyle devam etti: 

Emeklilere zam yapılmaması...

"AK Parti’nin kanun teklifinde emeklilerle ilgili bölümde refah payı yer almıyor. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesi ve buna bağlı olarak yapılan maaş artışları ne kadar isabetliyse emeklilere refah artışının öngörülmemesi o kadar büyük bir eksiklik olur."

Erdoğan Refah payı verir mi?

"Ben bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzeltilmesini umuyorum. Emeklilerimiz zaten zor koşullarda yaşıyorlar. Bir de refah payı verilmezse iyice zorlanacaklar."

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Muhalefetten Meclis'te emekli eleştirisi...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, dün Meclis'te memur maaş düzenlemesi görüşülürken, "Seyyanen artış verilmesi emeklilere bunun yansımayacağı anlamına geliyor, emeklilerdeki artış yüzde 17,75 olacak. Emeklilerin bugün zaten yüzde 80’i en düşük emekli maaşından maaş alıyorlar, dolayısıyla emeklilerle ilgili düzenleme yapılması gereği açık bir şekilde ortadadır." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, "Seyyanen ek bir zam daha yapılıyor, 8 bin TL. Bu niye emekliye verilmiyor? Emekliyle memur farklı şeyleri mi tüketiyor, mutfağı farklı mı, farklı bir yerde mi yaşıyor? Bence ek olarak verilen bu zam mutlaka ki emekliye de verilmelidir çünkü bugün en çok ezilen kesim emeklilerdir” dedi.

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