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Bakan Yerlikaya, Başbağlar katliamında yaşamını yitirenleri andı

Bakan Yerlikaya, Başbağlar katliamında yaşamını yitirenleri andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başbağlar katliamında yaşamını yitiren vatandaşlarımızı andı.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"5 Temmuz 1993’te bölücü terör örgütü tarafından Başbağlar’da 33 vatandaşımız katledildi. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir kutsalı, değeri, inancı olmayan bölücü terör örgütünü lanetleniyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, amansız mücadelemiz devam edecek."

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