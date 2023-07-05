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Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü transferini açıkladı

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü transferini açıkladı

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, milli stoper Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

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Premier Lig ekibi Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı resmen belli oldu.

Geçtiğimiz gün transferi tamamlamak için İspanya'ya giden Milli stoper, Atletico Madrid'le 4 senelik sözleşme imzaladı.

2018'den bu yana Leicester City'nin başarısı için ter döken 27 yaşındaki stoperin İngiliz ekibiyle kontratı sona ermişti.

Leicester City formasını 132 maçta giydi

Çağlar Söyüncü 2016-2017 sezonu başında 7.93 milyon euroya Freiburg'a, 2 sene sonra ise 21.1 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu.

Leicester City ile toplam 132 maça çıkan Çağlar Söyüncü 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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