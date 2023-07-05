Arda Güler İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transferi gerçekleşti. Sarı lacivertlilerin kasasına girecek rakam da belli oldu.

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Fenerbahçe'nin ve milli takımın genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi sarı lacivertlilere bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler tercihini yaptı. Milli oyuncu İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

10 milyon euroluk bonus

Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı.

Ayrıca İspanyol devi, 10 milyon euroluk bonus maddesi de ekledi.

Sarı-lacivertli ekibe sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek.

17.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli vardı

Arda'nın 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli vardı. 18 yaşındaki futbolcu, yarın Real Madrid'e imza atmak için İspanya'ya gidecek.