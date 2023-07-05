Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük başarısı! Ekrem İmamoğlu kıskançlık krizine girdi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan polemiği değerlendiriyor.

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Neredesin Kemal Bey?

Seçim gecesinden bahsetmiyorum yahu… Mutfaktan söz ediyorum. Gecenin bir vaktinde o güzelim mutfağından sesleniyordun ya bize...

Bu görüntü eski be Kemal Bey… ben şimdiyi soruyorum.. Bir ses işitiyorum, görüntü yok…Bu ses Kemal Bey'in sesi…Ne diyor, "Tatildeyim be tatilde…" diyor… İyi de Kemal Bey, bu otelin maliyeti biraz fazla değil mi?

Ahmet Hakan'a açıklama göndermiş CHP'liler. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişler. Vallahi otel ahanda şurada duruyor, 2 milyonluk harcama ortada. Kimin Bay Kemal'in lüks tatilini karşıladığı belli değil ama… cebinden mi ödedi, Mehmet Sevigen'in dediği gibi CHP'li bir belediye mi karşıladı bilmiyoruz. CHP'li kardeşlerimiz bu konuda da bizi bilgilendirme lütfunda bulunursa çok mutlu olacağız milletçe… Neyse biz asıl mevzuya dönelim, Kemal Bey'in büyük başarısından söz edelim…Dün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde "Mangır Merdan" vardı. Yine her zamanki gibi Türkiye'yi karalama görevini ifa ediyordu. Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" çağrılarına da kayıtsız kalmadı elbet. Çok önemli açıklamalar yaptı. Sırayla gidelim. Kılıçdaroğlu, ilk kez Selahattin Demirtaş'ı es geçtiği konuşmasında, Kavala mavala derdini dile getirdi…Merdan Yanardağ'ın "suçu ne" diye sordu.... Hiç bir suçu yokmuş Merdan Yanardağ'ın…Bebek katili APO'ya güzelleme yapan benmişim gibi konuştu Kemal Bey…Madem ne için tutuklandığını bilmiyor, suçunu öğrenmek istiyor… Montaj yalanıyla Merdan'ı aklamaya çalışanlara o videoyu bir kez daha hatırlatalım... Montaj diyorlar ya bu videoya… ben de siz de günlerdir soruyoruz, kardeşim montaj olmayan o videoyu neden sildiniz? Neden o videonun ham haline ulaşamıyoruz? Görelim o videoyu nasıl bir montaj yapıldığını öğrenelim…Ama yok, düşünce özgürlüğü, montaj bilmem ne sahtekarlığı…Kemal Kılıçdaroğlu da bu yalana inanmış ki konuşuyor. Anlaşılan o ki ders almamış son yenilgisinden…

Ders almış olsaydı eğer, seçimden önceki zehirli dil kullanmak yerine bu ülkenin yüzde 52 ile yeniden seçtiği cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atmaya devam etmezdi. Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a iftira atmazdı.

Ah Kemal Bey ah…Tefeciler diyorsun da, emir almak diyorsun da, kontrol eden değil kontrol edilen diyorsun da… Şu Rıfkı amcadan hiç söz etmiyorsun artık. Sahi 300 milyar dolar getirmiştin Türkiye'ye ne oldu o paralar?

Kemal Kılıçdaroğlu, 12 kez kaybeden bir lider değil de, büyük başarılar elde eden, Tayyip Erdoğan'ı alaşağı eden bir eda ile konuşuyor. CHP'nin bir tek adam tarafından yönetilmediğini söylüyor…

Oysa günlerdir CHP'nin tek adamı konuşuluyor. Koltuğuna yapışıp, değişime direnen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz. CHP tek bir adam tarafından yönetilmiyor öyle mi? Bay Kemal'in bu sözlerini çürütecek o kadar emare var ki, saymakla bitmez. Şimdi ben konuşmayayım… Ekrem İmamoğlu günlerdir Kemal Bey'in bu iddiasını çürüten açıklamalar yapıyor. Onu da geçtik, Muharrem İnce bu konuda önemli açıklamalar yapıyor İsmail Saymaz'a… Bakın Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP bir tek adamın partisi değil" sözlerine ne diyor.... -Bu tek adamlık olmasa, parti demokratik olsa 39 milletvekilliği hediye edilir miydi? Düşünün, partinin oyu yine yüzde 25. Ama 39 milletvekili vermişsin. Ya CHP'nin oyu düştü, ya bu partilerin oyu yok. Bana sorarsan bu partilerin oyu yok. CHP tek bir adamın partisi değil öyle mi? Al sana cevap… Çankaya'ya Sadullah Ergin'i koyacaksın, İzmir'e "Kemalizm ırkçılıktır" diyen birini liste başı yapacaksın, partide ön seçimi kaldıracaksın, Abdullatif Şener'i Konya'dan bilmem kaç kez milletvekili seçtireceksin, Mehmet Bekaroğlu'nu kadın kontenjanından seçtireceksin, sonra da CHP tek bir adamın partisi değildir diyeceksin… Ve sonra da kendi tabanının buna inanmasını isteyeceksin…Kemal Kılıçdaroğlu konuştukça batıyor, youtube sayfasına girin Meclis'teki son konuşmasının altındaki yorumlara bakın, istifa çığlıkları çığ gibi.. Kimse artık bu sözlere, bu çıkışlara inanmıyor. Herkesin ağzından aynı cümleler dökülüyor…İstifa et.. Eder mi? Bir kez daha İsmail Saymaz'ın Muharrem İnce ile yaptığı röportaja dönelim... -Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydınız 28 Mayıs akşamında ne yapardınız?-İstifa ederdim. Hemen o akşam istifa ederdim. Çipras kadar olamayacağız mı yani! Bir de şu var: CHP, Türkiye'ye demokrasi vaat ediyor değil mi? Ülkeye demokrasi vaat ederken partinde demokrasi olmaması çelişkidir. Çipras örneği çok çarpıcı değil mi… adam iki üç seçim kaybetti diye anında istifayı bastı. Bizimki ise direniyor, başarıdan bahsediyor.. Erdoğan ilk kez yenildi diyor…

Duydunuz mu adam neler yapmış neler… bunları yapmış ve iktidar olmuş sanki… Adam haklı.…25 milyonun oyunu almış, değişimi zaten gerçekleştirmiş, sen hangi değişimden söz ediyorsun Ekrem İmamoğlu…haddini bil haddini…

Oyunu yüzde 20'den yüzde 48'e çıkarmış. Bakalım öyle mi, Bay Kemal gerçekten de CHP'nin oyunu yüzde 20'lerden yüzde 48'e mi çıkarmış?

Allah Allah hesap uzmanı yalan mı söyleyecek kardeşim… Bakın CHP'nin oyu 14 Haziran'da yüzde 25'e zıplamış… 48 nerede, bu nasıl bir hesap arkadaş? Gelecek, Deva, Saadet, Demokrat Parti…hepsinin toplamı 25 yapıyor…Peki nerede bu 48? İkinci turda 48 aldı ya, yani 25 milyon oy verildi ya kendisine ondan söz ediyor… Adam hesap uzmanı, bilmediğimiz göremediğimiz bir hesap yapıyor… De, o iş öyle değil maalesef…Ekmeleddin İhsanoğlu da yüzde 48 oy almıştı…Muharrem İnce'nin aldığı 31'in üzerine İYİ Parti, Saadet, HDP oyunu koyduğumuzda karşımıza yine yüzde 48 çıkıyor. 28 Mayıs seçimlerinde HDP, İYİ Parti, hepsi.. toplam 48… eee başarı bunun neresinde? Ah Kemal Bey ah, yine herkese aptal muamelesi yapıyorsun. Etme bunu kendine yazık ediyorsun.

I ıh… Oğlunun keleğine direnmekte kararlı…Değişim meğişim hikaye diyor, oğlunu bir çırpıda sahanın dışına itiyor…

Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmasını yaparken, Ekrem İmamoğlu "değişim" ateşini yeniden yaktı ve babasına resmen meydan okudu…

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında bu konuyu masaya yatırıyor.