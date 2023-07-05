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Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 okul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB takvimi

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 okul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB takvimi

Geçtiğimiz ay karnelerin verilmesi ile beraber 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona erdi ve öğrenciler ile öğretmenler, yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. LGS ve YKS sınavlarının da düzenlenmesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı takvimine çevrilmişti.

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16 Haziran günü itibariyle yaz tatiline başlayan öğrenciler ve öğretmenler, okulların açılacağı tarihe ilişkin araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimini paylaştı. İşte, binlerce kişiyi yakından ilgilendiren okulların zaman açılacağı ve yaz tatilinin hangi tarihte biteceğine dair tüm bilinmesi gerekenler...

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

Yaz tatili ne zaman bitiyor?

16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

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