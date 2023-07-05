BIST 6.100
DOLAR 26,09
EURO 28,44
ALTIN 1.614,22
HABER /  GÜNCEL

Alanya'da Alman vatandaş televizyon izlerken açık vantilatörün karşısında öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alanya'da Alman vatandaş televizyon izlerken açık vantilatörün karşısında öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alman vatandaşı evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede şahsın televizyon izlerken açık vantilatörün karşısında öldüğü öğrenildi.

Abone ol

Şekerhane Mahallesi, Recepoğlu Apartmanı'nda yalnız oturan Werner Manfred Schoene'den (65) haber alamayan Alman arkadaşı durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri, ihbarcı Alman ile eve girdiklerinde Manfred Schoene'nin koltuğun üstünde hareketsiz yatarken buldular.

Eşi Almanya'da bulunan ve kanser hastası olduğu öğrenilen Alman için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Schoene'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Televizyon izlerken açık vantilatörün karşısında ölen Almanın cenazesi, Adli Tıp doktorunun 'Normal ölüm' raporunun ardından ülkesine gönderilecek.

Çok acı çekiyordu

Alman vatandaşı yakından tanıyan Türk komşuları ise, "Kendisi kanser hastası idi. Eşi hala emekli olmadığı ve çalıştığı için Almanya'da yaşıyor, senede bir kaç kez Alanya'ya geliyordu. Çok acı çektiği için sık sık intihar edeceğini söylüyordu. Ancak yapılan kontrollerde normal ölüm olduğu anlaşılmış" dediler.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis, vali tarafından ödüllendirildi
Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis, vali tarafından ödüllendirildi
Devler kuüpler peşindeydi... Zaniolo'dan transfer itirafı: Galatasaray beni satardı!
Devler kuüpler peşindeydi... Zaniolo'dan transfer itirafı: Galatasaray beni satardı!
SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile yeni maaşlar netleşti kim ne kadar alacak?
SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile yeni maaşlar netleşti kim ne kadar alacak?
Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi! Saldırgan gözaltında
Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi! Saldırgan gözaltında
Yıllardır aranıyordu... FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı!
Yıllardır aranıyordu... FETÖ’nün avukatlardan sorumlu ablası yakalandı!
Sivasspor'dan süpriz Dimitris Pelkas hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti...
Sivasspor'dan süpriz Dimitris Pelkas hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti...
İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu
İstek parçayı çalmadı boğazını keserek öldürmüşlerdi! Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Urumçi eylemi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Diyarbakır’da otomobilde bulunmuştu! Ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da otomobilde bulunmuştu! Ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı