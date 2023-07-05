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Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Vali Hasan Şıldak son durumu açıkladı

 Balıkesir'in Gönen ilçesinde evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 19. gününde devam ediyor.

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AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi de destek veriyor.

Balıkesir Valisi'nden açıkalma

Arama çalışmalarına ilişkin bilgi almak amacıyla ilçeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, arama çalışmalarının çok yönlü sürdüğünü söyledi. Günde ortalama 50 ila 70 civarı personelin arama çalışmalarını devam ettirdiğini anlatan Şıldak, şöyle devam etti:

"Çalışmalar her yönüyle devam ediyor. Şu ana kadar 136 kilometrekarelik bir alan taranmış durumda. Bu alan birkaç kez gözden geçirildi. Şimdi de Armutlu Mahallesi'ne bizzat giderek çalışmaları yerinde de gözlemleyeceğiz. Çalışmanın adli boyutunu da Gönen Savcılığımız sürdürüyor. Yapılabilecek olan tüm çalışmalar en kapsamlı şekilde, dört dörtlük şekilde sürdürülmüştür. Çalışma yürüten ekiplerimizi tebrik ediyorum. En kısa zamanda ve sağ salim şekilde vatandaşımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Sonuna kadar azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaçırıldı mı?

Vali Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Olayı tüm yönleriyle mercek altında tutuyoruz, bütün yönleriyle inceliyoruz. En kapsamlı şekilde arama çalışmalarımız ve adli süreç devam ediyor." dedi.

Arama çalışmalarında şu ana kadar Korhan Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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